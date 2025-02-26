Gençlere Kayak Sürprizi: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Unutulmaz Gün

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İş makinesi operatörüyle yaşadıkları kar diyaloğu viral olmuştu...O gençlere Başkan Güler'den sürpriz

Ordu'da kardan kapalı yolu açmaya gelen iş makinesi operatörüyle yaşadıkları diyalog gündem olan gençler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kayak sürprizi ile unutulmaz bir gün yaşadı

ORDU - Ordu'da kardan kapalı yolu açmaya gelen iş makinesi operatörü ile yaşadıkları diyalog ile gündem olan gençlere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah evlerinden alınan gençler 2000 rakımlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak yaparak kar eğlencesinin tadını çıkardılar.

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası seferber olan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mağduriyet yaşanmaması için gece-gündüz çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar esnasında belediye ekipleri ile gençler arasında da gülümseten anlar da yaşandı. Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde karla kaplanan yolu temizlemeye giden Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, gençlerin engeline takıldı. Kar yağışı ve eğimli yolu fırsat bilen gençler, kayak pistine çevirdikleri yolu temizlemek isteyen iş makinesi operatörü ile gülümseten bir diyalog yaşandı.

İş makinesi operatörüne seslenen gençlerden Cevat Kerem Arslan, "5 yılın sonunda bir kar yağmış, zaten seneye üniversiteye gideceğiz, daha burayı nerede göreceğiz. Şurada kayıyoruz, insanların keyfi yüzünden tüm zevkimiz bölünüyor, derdimiz bu. Bu yolu niye açıyorlar, hangi araba çıkabilecek? Diki neden bozuyorlar? Bu kadar adamın keyfini niye bölüyorlar, herkes burada kayıyor, bu çocuklar daha kaç yıl kar görecek" dedi.

Başkan Güler'den gençlere unutamayacakları sürpriz

Sosyal medyada yayınlanan bu görüntülere kayıtsız kalmayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gençlere unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden alınan gençler Karadeniz Bölgesi'nin en ünlü kayak merkezi olan 2000 rakımlı Çambaşı Kayak Merkezi'nde uzman eğitmenlerden eğitim alarak profesyonel kayak malzemeleri ile kayak yaptı. Unutamayacakları bir gün geçiren gençlerin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Gençlerden teşekkür

Başkan Güler'in bu jesti karşısında duygu ve düşüncelerini dile getiren Cevat Kerem Arslan çok mutlu olduklarını söyledi.

Hiç böyle bir şey beklemediklerini ifade eden Başkan Güler'e teşekkürlerini ileten Arslan, "Kar yağdığı bir akşam mahallemizde kaymak için çok güzel bir yer yaptık. Kaydığımız esnada yolları temizlemeye gelen operatör abi ile bir diyaloğumuz oldu. O diyalogda sosyal medyada gündem olmuş. Hem de sesimiz duyulmuş. Bugünde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, bize sürpriz yaptı. Belediye ekipleri bizi alarak Çambaşı Kayak Merkezi'ne getirdi. Burada arkadaşlarım ile kayak eğitimi aldık, profesyonel malzemelerle kayak yaptık. Bize bu güzel günü yaşattığı için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gençlerimiz mutluysa biz de mutluyuz"

Gençlerin bu keyifli anlarını paylaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, "Gençlerimiz mutluysa, biz de mutluyuz" dedi.

Başkan Güler, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Karlar altında bir şehir. Bir yanda yolları açmak için çalışan ekiplerimiz, diğer yanda bu beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen gençlerimiz. Biz yolları temizlemek için sahadaydık ama gençlerimiz bizden farklı bir şey istedi: 'Operatör amca, yolları temizlemeyin, biz burada kayak keyfi yapıyoruz!' Elbette yolları açmamız gerekiyordu, çünkü ulaşımın aksamaması bizim önceliğimizdi. Ama gençlerimizi de kırmak bize yakışmazdı. O heyecanlarını, gözlerindeki ışıltıyı görünce aklımıza harika bir fikir geldi. Operatörümüzden istekte bulunan Cevat kardeşimize ulaştık ve bu güzel hikaye işte tam da o an başladı. Cevat ve dört arkadaşıyla birlikte, kış turizminin gözbebeği Çambaşı Yaylası'na doğru yola çıktık. Onları profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak yapabilecekleri Çambaşı Kayak Merkezi'ne götürdük. Karın keyfini çıkardılar, bol bol eğlendiler, öğrendiler, anılar biriktirdiler. Biz de onların neşesine ortak olup, mutluluklarına tanıklık ettik. Bu şehirde gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. ve biliyoruz ki, mutlu gençler geleceğe umutla bakan bir şehrin en güzel habercisidir."