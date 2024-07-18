Genelkurmay Başkanı Gürak, Makedonya Genelkurmay Başkanı Gjurchınovskı'yi askeri törenle karşıladı
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi askeri törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchınovskı'yi askeri törenle karşıladı.
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