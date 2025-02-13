Gri Papağanlar Türk Hava Yolları ile Doğaya Döndü

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Gri papağanlar Turkish Cargo ile özgürlüğe uçtu

Turkish Cargo, nesli tükenme tehlikesi yaşayan gri papağanları doğal yaşam alanlarına ücretsiz taşıdı

İSTANBUL - Yasa dışı yollarla Afrika'dan İspanya'ya kaçırılan 34 adet Afrika Gri Papağan Turkish Cargo tarafından ücretsiz olarak taşınıp doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Afrika'dan İspanya'ya kaçak yollarla sokulmak istenen 34 adet Afrika Gri Papağan İspanya'da yakalandı. Yakalanan papağanların yeniden doğal yaşam alanlarına götürülmesi için Turkish Cargo devreye girdi. Yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar yapan Wild at Life Derneği, Afrika'dan kaçak yollarla İspanya'ya götürülmüş gri papağanlarını kurtarmak için Turkish Cargo ile bir projeye imza attı. Orta Afrika'daki yağmur ormanlarına özgü Afrika gri papağanları, insan konuşmasını taklit etme yeteneği dolayısıyla en çok ticareti yapılan yabani kuşlar arasında yer alırken, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında listeleniyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan gri papağanları Turkish Cargo ücretsiz tasıdı

Yasa dışı yollarla İspanya'ya kaçırılan Afrika Gri papağanları için İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı, Kongo Cumhuriyeti Orman Ekonomisi ve Çevre Bakanlığı, Wild at Life Derneği, Etoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırma Vakfı (FIEB), CITES İdari Otoritesi ve dünyaca ünlü Jane Goodall Enstitüsü dahil olmak üzere çeşitli uluslararası otorite ve kuruluşların dahil olduğu bir iş birliği ile yürütüldü. İş birliği sonucu kaçırılan papağanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Bu kapsamda Turkish Cargo tarafından 34 gri papağanın 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Adolfo Surez Madrid-Barajas Havalimanı'ndan özel bir kafes ve veterinerler eşliğinde Kongo Point Noire Havalimanı'na ücretsiz taşıması gerçekleştirildi. Papağanlar Tchimpounga Doğa Koruma Alanı'nda gerçekleşecek rehabilitasyon süreçlerini tamamlayarak doğal yaşamlarına serbest bırakıldı.