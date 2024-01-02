'Hak etmiyoruz' dedi, 5 yıllık maaşını bağışlamayı vaat etti

-Muhtar seçilirse 5 yıllık maaşını ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışlayacak

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşadığı mahalle için muhtar adayı olan esnaf, mahalle muhtarlarının herhangi bir iş yükü olmadığı için devletten aldıkları ücreti hak etmediğini belirterek, kazanması durumunda 5 yıllık maaşını ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere bağışlayacağını söyledi.

Çankırı'da yaşayan 49 yaşındaki Ahmet Tanışman, yaşadığı Aksu Mahallesi için muhtar adayı oldu. Uzun yıllardır Çankırı'da esnaflık yapan Tanışman, seçimi kazanması durumunda 5 yıl boyunca alacağı maaşların tamamını yardıma muhtaç bireylere ve öğrencilere burs olarak bağışlayacağını vaat etti. Mahalle muhtarlarının aldıkları parayı hak etmediğini düşündüğü için bağışlamaya karar verdiğini ifade eden Tanışman, Türkiye genelindeki muhtarlara da bu konuda hassasiyet göstermesi için tavsiyede bulundu.

"5 yıl boyunca alacağım ücreti dağıtmak istiyorum"

Vatandaşlardan vaadi için güzel dönüşler aldığını ifade eden Ahmet Tanışman, "Mahallemdeki garibanlar, maddi durumu zayıf olanlar ve öğrencilere burs olarak 5 yıl boyunca alacağım ücreti dağıtmak istiyorum. Allah nasip eder de muhtar olursam, sadece Aksu Mahallesi değil tüm Türkiye'deki muhtarlara bu fikir tavsiyemdir. Eğer muhtar olursam sadece Aksu Mahallesi değil, tüm Çankırı halkı bunu görecektir. Mahalle muhtarının herhangi bir yaptığı iş olmadığı ve bu parayı hak etmediğimiz için ve devletimizin de bize sunmuş olduğu parayı ben de halkımıza sunmak istiyorum. Vatandaşlardan da çok güzel tepkiler alıyoruz" dedi.