Hakkari'de tarlasına gitti... İki ayının saldırısına uğradı - Son Dakika
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Genel

Hakkari'de tarlasına gitti... İki ayının saldırısına uğradı

Hakkari'de tarlasına giden Mehmet Akdoğan isimli vatandaş, 2 ayının saldırısına uğradı. Ayılar tarafından yüzü ve çenesi parçalanan Akdoğan, kendi imkanlarıyla kurtulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyiye giden Akdoğan, Van'a sevk edildi.

09.06.2024 09:44
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Hakkari'de tarlasına gitti... İki ayının saldırısına uğradı

HAKKARİ - Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan isimli vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Olay, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı. Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçalandı ve çene kemiğini kırıldı. Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hakkari'de tarlasına gitti... İki ayının saldırısına uğradı - Son Dakika

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