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Hazreti Mevlana için Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi

KARAMAN - Hazreti Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya gelişinin 796. yıl dönümü anısına, Karaman'dan Konya'ya 6. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş öncesi Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Mevlana'nın 22'inci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindekilerle birlikte Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim ve okunan duanın ardından Vali Sarıibrahim, Esin Çelebi Bayru'ya Türk Bayrağı verdikten sonra yürüyüş başladı. Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.