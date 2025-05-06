Hıdırellez Pendik'te Mehteran Eşliğinde Kutlandı - Son Dakika
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Genel

Hıdırellez Pendik'te Mehteran Eşliğinde Kutlandı

Pendik'te gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerinde mehteran gösterisi dikkat çekti. Açılış töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Emirli köyündeki yenilenen Köy Konağı'nın mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

06.05.2025 17:22
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Hıdırellez Pendik'te mehteran eşliğinde kutlandı

Pendik'te Hıdırellez coşkusu mehteranla taçlandı

İSTANBUL - Geleneksel kutlanan Hıdırellez şenlikleri Pendik'te Mehteran gösterisiyle kutlandı. Etkinlikte konuşan Başkan Ahmet Cin, "Bolluk, bereket ve artık baharın gelişini müjdeleyen bu günde köy konağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Emirli köyündeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Pendik Emirli Mahallesi'nde uzun yıllardır mahalle halkına hizmet veren Köy Konağı, Pendik Belediyesi tarafından yenilenerek görkemli bir törenle yeniden hizmete açıldı. Açılış töreni, Hıdırellez şenlikleri, mehteran takımı gösterisi, dualar ve yemek ikramlarıyla adeta bir bayrama dönüştü. Öte yandan yenilenen köy dron ile görüntülendi. Yenilenen Köy Konağı, mahalle halkının düğün, toplantı, taziye, kurs ve çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerde kullanabileceği modern ve çok amaçlı bir alan olarak hizmet vereceği öğrenildi. Düzenlenen açılış törenine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, köy halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Geleneklerimizi yeni nesillere aktarıyoruz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin törende yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle böyle bir geleneği yaşattığınız için sizleri tebrik ediyorum. Kendi geleneklerinizi kendi örf ve adetlerinize göre gelecek nesillere aktardığınız için teşekkür ediyorum. Bolluk, bereket ve artık baharın gelişini müjdeleyen bu günde sizlerle beraber olmak, bizler içinde bir mutluluk kaynağı. Bu vesileyle köy konağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Böylece köylerde yaşayan insanlarımızın düğün, toplantı, taziye, kurs ve çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerini burada gerçekleştirecekler. Ben bir kez daha bu güzel günün kutlu olmasını açılışını gerçekleştirdiğimiz köy konağının hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Baharın gelişini kutluyoruz"

Düzenlenen açılış töreninde konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Emirli köyümüz 900 yıllık tarihiyle Pendik'in tarihine ışık tutuyor. Buranın samimi, sıcak insanlarıyla baharın gelişini kutluyoruz. Bu birlikteliği sağlayan başta belediye başkanımıza ve köy muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emirli köyümüze yenilenen köy konağı hayırlı olsun. Hıdırellez şenliklerimiz mübarek olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hıdırellez Pendik'te Mehteran Eşliğinde Kutlandı - Son Dakika

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