Hilal ve Yıldız'ın Gökyüzündeki Buluşması - Son Dakika
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Genel

Hilal ve Yıldız'ın Gökyüzündeki Buluşması

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Karaman'da hilal şeklindeki ay ile yıldız gökyüzünde eşsiz bir görüntü oluşturdu.

04.01.2025 00:23
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Gökyüzünde buluşan hilal ve yıldız görsel şölen sundu

KARAMAN - Karaman'da gökyüzünde buluşan hilal şeklindeki ay ile yıldız görsel şölen sundu.

Karaman semalarında gece saatlerinde hilal şeklindeki ay ve yıldız yan yana gelerek muhteşem bir görüntü oluşturdu. Şehir merkezinden gözlemlenebilen ay ve yıldızı gören vatandaşlar, bu görsel şöleni ilgiyle izledi. Türk bayrağındaki ay ve yıldızı hatırlatan görüntü yaklaşık 1 saat boyunca devam etti. Bu görsel şölen ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Hilal ve Yıldız'ın Gökyüzündeki Buluşması - Son Dakika

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