Hükümlülerin Ürettiği Ürünlerin Satıldığı Mağaza Açıldı

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Hükümlülerin ürettikleri ürünler bu mağazada satılacak

NİĞDE - Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurtları Müdürlüğü atölyelerinde hükümlüler tarafından üretilen ürünler, Niğde Adliye Sarayı'nın altında yer alan mağazada satışa sunuldu.

Mağazanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Düzenlenen törende konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik; İşyurtları'nın önemli işler yaptığını ifade ettiği açıklamasında şunları söyledi; " İşyurtları hükümlülere meslek edinmeleri noktasında önemli bir görevi üstleniyor. Hükümlüler dışarı çıktıklarında kendi mesleklerini yapabilecek birer vatandaş haline geliyor ve şuna inanıyoruz, ekonomik durumu iyi olan, hali vakti yerinde olan, işi gücü olan vatandaş suça karışmaz. İşyurtlarının diğer bir önemli özelliği ise hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünlerin üretilmesi konusunda çok önemli bir görevi yapıyor ve piyasa şartlarına göre çok daha uygun bir maliyetle, uygun bir fiyatla satışa sunuyor. Mağazanın hayırlı olmasını diliyorum."

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci yaptığı açıklamada İşyurtları Kurumu olarak amaçlarının ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması olduğunu belirtti.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise işyurtlarının hükümlülere meslek edindirmeyi ve mevcut mesleklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek hükümlülerin meslek sahibi oldukları zaman suçtan uzaklaşacaklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi.