HÜRJET, göklerde başarılı manevralar gerçekleştiriyor

HÜRJET başarılı manevralarıyla göklerde
ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), testlerine devam edilen HÜRJET'in havada başarılı manevralarını paylaştı.
TUSAŞ tarafından, testlerine devam edilen HÜRJET'in havada manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaşımda, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun" ifadelerine yer verdi.
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