İBB ve Beylikdüzü Başkan Vekili Seçimi Çarşamba Günü Yapılacak

İBB ve Beylikdüzü başkan vekili çarşamba günü seçilecek

İSTANBUL - İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü seçileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi başkan vekillerinin çarşamba günü yapılacak seçimle belirleneceğini açıkladı. Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 26 Mart Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda saat 09.00'da toplanmalarının Valilikçe uygun görüldüğü ifade edildi.