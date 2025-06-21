İİT 51. Oturumu İstanbul\'da Başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Oturumu Dışişleri Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi toplu fotoğraf
İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Toplantıya katılan ülkeler toplu fotoğraf çekimine katıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. 2 gün sürecek toplantı öncesi toplantıya iştirak eden ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekimine katıldı.
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