İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor - Son Dakika
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Genel

İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer alan ve yaklaşık iki asırlık olduğu tahmin edilen bin mezar taşı, zamanın derinliklerinde gizemini sürdürüyor. Mezarların kime ait olduğu ve geçmişleri hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

28.08.2024 23:30
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İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor

SİVAS - Sivas'ta Altınyayla ilçesinde yaklaşık iki asırlık olduğu düşünülen mezar taşları gizemini koruyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer alan ve yaklaşık iki asırlık olduğu tahmin edilen bin mezar taşı, zamanın derinliklerinde gizemini sürdürüyor. İlçe halkı tarafından "Eski Mezarlık" olarak adlandırılan bu alandaki mezarların, tarihi ve kültürel anlamda büyük bir önem taşıyor, ancak mezarların kime ait oldukları ve geçmişleri hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Kimi iki metreyi bulan taşları görenler hayrete düşüyor. İnsan boyunu aşan mezarlara kimsenin gelip gitmediğini belirten ilçe sakinlerinden 86 yaşındaki Kadir Yılmaz, "Sen öldükten sonra seni kimse hatırlamaz. Gelip giden kimse yok. Bazı taşların üzerinde yazılar var fakat kimse bilmiyor ki yazılar okunsun" dedi.

"Kimsesiz öylece unutulmuş gitmiş"

Buradaki mezarları kimsenin bilmediğini söyleyen Yılmaz, "Buradaki mezarlın bir ucunda sahibi olan yeni mezarlar var. Kimin yattığı biliniyor. Fakat genel itibariyle buradaki mezarlar kimin bilmiyoruz. Yaklaşık iki asırlık bine yakın mezar var. Fakat kimse tam tarihi bilmiyor. Kimse gelip gitmiyor. Buranın tarihiyle ilgili soracağımız kimse de yok ki sorup öğrenelim. Kimsesiz öylece unutulmuş gitmiş. Bazı taşlarla eski tarihlere ait bir şeyler yazılı ama ne yazdığını okuyabilen ve anlayabilen yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Altınyayla, Sivas, Kültür, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor - Son Dakika

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