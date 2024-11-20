İklim İçin Bisikletle Dünya Turu

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İklim değişikliğine dikkat çekmek için bisiklet ile dünya turuna çıktılar

MUĞLA - Güney Amerika ülkesi Şili'de müzisyen ve ekonomist Enrique Pina ile eko turizm ve kuş bilimci Diago Hara, dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisiklet ile İspanya'dan başladıkları dünya turunda Muğla'ya ulaştılar.

10 ülkede 6 bin 500 kilometre pedal bastılar

Bugüne kadar İspanya'dan Türkiye'ye gelinceye kadar 10 ülke ve 6 bin 500 kilometre pedal çeviren Şili'li iki arkadaş Ortadoğu ve ardından Afrika'ya ulaşarak turu tamamlamak istiyorlar. 18 aydın bisiklet ile pedal çevirerek Türkiye'ye İpsala sınır kapısından giriş yapan 38 yaşındaki Enrique Pina ve Diago hara, Türkiye'yi tamamen turladıktan sonra Ortadoğu ve ardından turu Afrika'da sonlandıracaklarını açıkladılar.

Bulundukları ülkelerde çocuklara çevre eğitimi veriyorlar

Yemek ve yanlarında bulunan köpek için yapacakları harcamalar konusunda sosyal medya hesaplarında oluşturulan bağışlarla yollarına devam ettiklerini açıklayan Şilili vatandaşlar, gittikleri ülkelerde özellikle kız ve erkek çocuklara çevre eğitimi verdiklerini, amaçlarının iklim mücadelesinde yer alan insanları bir araya getirerek küresel bir ağa sahip olmak istediklerini açıkladılar.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yola çıktılar

Şili'li 38 yaşındaki Enrique Pina, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla çıktıkları yolda kış aylarını geçirmek üzere Ege kıyılarına geldiklerini ve buradan Ortadoğu üzerinden Afrika'ya ulaşarak turu tamamlayacaklarını açıkladı. Ülkesinde müzisyen ve aynı zamanda ekonomist oylan Pina, "Çevre projemiz için önce karavan ile sonra 7 yıl motosiklet ile ve şimdi de bisiklet ile seyahat ediyorum. Bugüne kadar 10 ülke ve 6 bin 500 kilometre yol gezdik. Buradan Afrika'ya gidiyoruz. 1 aydır Türkiye'deyiz. İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptık. İstanbul'a gittik ve şimdi de kış aylarından kaçarak Ege kıyılarını turluyoruz. Tüm Türkiye'yi gezeceğiz. Türkiye'den sonra Ortadoğu'ya geçeceğiz ve oradan da Afrika'ya gideceğiz" dedi.

"Dünyayı kurtarmak için daha az ile yaşamak zorundayız"

Eko turizmci ve kuş bilimci Diago Haro, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Karatavuk ismini verdiği köpeği ile bisiklet yolculuğuna başlayalı bir yıl 6 ay olduğunu söyleyen Haro, "Grup ve kişisel düzeyde bir proje olarak üç temel yönü var. Birincisi iklim mücadelesinde çalışan kişi veya kuruluşlarla bağ kurmak. Gittiğimiz bölgelerde köpekler için mama veriyoruz ve aynı zamanda geçtiğimiz her ülkede kız ve erkek çocuklar için çevre eğitimi için örnek oluşturuyoruz. Amacımız toplum için, çevre için iyi örnekler oluşturarak bu mesajları tüm dünyaya yaymak ve özellikle ülkemiz Şili'ye ulaştırmak istiyoruz. Dünyayı öldüren şeyin insanların aşırı tüketimi olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden daha az ile yaşama mesajı veriyoruz. Çünkü gezegenimizi kurtarmak için daha az ile yaşamayı alışması gerekiyor. Amacımız iklim mücadelesinde yer alan insanlardan oluşan küresel bir ağa sahip olmaktır. Çünkü sıradan insanlar, bizim gibi insanlar bu mücadelenin ön saflarında yer alan insanlardır. Yıllardır çevre krizini görüyoruz. Yetkililerin de üzerine düşeni yapmadığını görüyoruz. Küçük değişikliklerin büyük değişikliğe neden olacağına inanıyoruz. Bizim bu proje ile çok önemli bir mesajımız olacak. Kendinizi ve çevrenizi korumayı bilmek, neye sahip olduğumuzu bilmek, ekosistemi bilmek çok önemli. Bizim sosyal medya platformlarımız var. https://www.patreon.com/climatecaravandonation projemizi Youtube, Instagram ve TikTok'da takip edebilir, ayrıca Patreon'da yayınlarımızı, rotamızı, bağış yapabileceğiniz sayfamız var. Dilerseniz bağış yapabilirsiniz" dedi.