İlker İnanoğlu babasına veda etti: "Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum ama çok zormuş"
İSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, "Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum" dedi.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu, 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 88 yaşındaki ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu için bugün ailesi ve sevenleri tarafından TİM Show Center'da veda töreni düzenlenmişti. Sanat camiasının katıldığı törende ünlü isimler tek tek sahneye çıkaran İnanoğlu için veda konuşması yapmıştı. Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu'nun törende yaptığı konuşma bütün sanat camiasını duygulandırdı.
"İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum"
Babasının veda töreninde konuşan İlker İnanoğlu, "Beklediğimiz halde böyle bir konuşma yapacağımı tahmin etmiyordum. Çok mükemmeliyetçi bir adamdı. Her şeyi detayına kadar incelerdi. 18 yaşından beri kendisini sağlık sebeplerinden dolayı Amerika'ya doktorlara götürdüm. Son zamanlarda yüzünde melanom kanseri vardı. Onun alınması için giderdik. Alındığında yüzünde çapraz bandajlar vardı. Otele geldik, asansöre bindik. Asansörde başkaları da vardı. Eğilmiş kendi düğmeye basmaya çalışıyordu. Babama 'izin ver de ona da ben basayım artık' dedim. Millet bize güldü. Her şeyi kendi yapmak isteyen bir insandı. Çok sert bir babaydı. Hala çocuk gibiyim karşısında. Vefat ettiği zaman rahatlarım zannediyordum ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum mekanın cennet olsun" dedi.
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