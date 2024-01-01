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İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi - Son Dakika
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İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. İranlı turistler, Elite World Van Hotel başta olmak üzere şehirdeki otel ve kafelere akın ederek yeni yılı eğlenerek karşıladı. Dans eden İranlılar, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

01.01.2024 - 05:31,
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İranlı turistler yeni yıla Van'da girdi

VAN - İranlı turistler, yeni yılı Van'da kutladı.

Van'da yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e eğlenerek girmek isteyen vatandaşlardan kimi 5 yıldızlı oteli tercih ederken, kimi vatandaş ise kafe ve restoranları tercih etti.

Ülkelerindeki resmi tatil ve izin günlerini geçirmek isteyen İranlılar, geldikleri Van'da yeni yılı kutladı. Elite World Van Hotel başta olmak üzere şehirdeki otel ve kafelere akın eden İranlılar, yeni yıla eğlenerek girdi. Şarkılar eşliğinde dans eden İranlılar, herkesin yeni yılını kutladı. Van'da olmaktan ve yeni yılı Van'da kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran İranlı turistler, "Biz Van'ı çok seviyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyoruz" dediler.

İranlı turistler yeni yıla Van\'da girdi
Kaynak: İHA
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