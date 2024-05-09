İstanbul'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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İstanbul'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

2024 yılının İstanbul'daki ilk hac kafilesi, Üsküdar Harem otogarından yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

09.05.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
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İstanbul'da ilk hac kafilesi, Harem Otogarı'ndan kutsal topraklara uğurlandı

İSTANBUL - 2024 yılının İstanbul'daki ilk hac kafilesi, Üsküdar Harem otogarından yakınları tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Üsküdar Harem'de düzenlenen 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programıyla hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu başladı.

360 Hacı adayı Harem'den otobüslere binerek kutsal topraklara gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti. Uğurlama törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra Üsküdar Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul İl Müftü Yardımcısı, İstanbul İlçe Müftüleri, hacı adayları ve aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan tören, katılımcıların kürsü konuşması ile devam etti. Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları otobüslere binerek kutsal topraklara doğru dualarla yola çıktı.

Hacı adaylarını uğurlama törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ömrümüzde yaşadığımız en büyük heyecanlardan birisini şu an hep birlikte yaşıyoruz. Hacca gitmek, Kabe'ye yüz sürmek, Ravza'ya yüz sürmek, orada secde etmek, tavaf yapmak, hele ki Arafat'ta vakfeye durmak, orada günahlarımızdan af dilemek. Bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İşte sizler bu güzel ibadeti yapmak için, hac ibadetini yapmak için bugün yola çıkıyorsunuz. Allah hayırlı eylesin, Allah mübarek eylesin. Buradan yola çıktığınız andan itibaren, kalbinizde, gönlünüzde Allah aşkı daha da artacak. Resulullah aşkı daha da artacak. Kabe-i Muazzama aşkı, Ravza aşkı, Arafat'a bir an önce varayım, vakfeye durayım, tövbe istiğfar edeyim, ibadetlerimden daha çok lezzet alayım, işte bütün bunların niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz. İnşallah döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul'da ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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