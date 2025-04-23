İstanbul'daki hastanelerde deprem paniği
İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hastanelerde panik yaşandı.
İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hastane bahçesinde beklemeye başladı.
Son Dakika › Genel › İstanbul Hastanelerinde Deprem Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?