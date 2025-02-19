İstanbul Havalimanı'nda Seferler İptal! - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Seferler İptal!

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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki seferler azaltıldı, iptaller arttı.

19.02.2025 19:38
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İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda seferler azaltıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'sinin iptal edildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca etkili olacağı açıklanmıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin ardından başta Türk Hava Yolları olmak üzere bir çok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etmişti. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı. Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda Seferler İptal! - Son Dakika

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