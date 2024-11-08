İzmir'de Yangın Sonrası Yeniden Yeşeren Doğa

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İzmir'de büyük yangından sonra dikkat çeken görüntü: Doğa kendini yeniliyor

Karşıyaka'daki yanan alanlarda büyük rehabilitasyon çalışması

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos 2024 tarihinde çıkan büyük orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ederken, orman ekipleri alanda titiz bir çalışma yürüterek ağaçlandırma öncesi alt yapı çalışmaları yapıyor. Bölgede ise büyük yangından sonra yanan alanların yeniden yeşerdiği görüldü.

Karşıyaka ilçesinde, 15 Ağustos 2024 tarihinde çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü orman yangınına ilişkin bölgede rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor. Bin 586 hektar ormanlık alan, bir 300 hektarlıkta; mera, tarım arazisi ve yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük yangında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde çalışıyor.

Yanmış ağaçlar birer birer temizleniyor

Bölgede yanmış ağaçlar birer birer temizlenirken, sağlam ağaçlar tespit ediliyor. Ekipler, alanın ağaçlandırılmasına yönelik altyapı çalışmalarını iş makinesi yardımıyla yaparken, yanan bölgelere 1 milyon 100 bin fidan dikilerek 8 ton tohum atılacak.

2025 Mart ayı itibarıyla yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanması planlanırken, 11 Kasım 2024 tarihindeki Milli Ağaçlandırma Günü'nde ise 10 bin adet fidan ilk kez toprakla buluşacak.

Bazı yerler yeşermeye başladı

Öte yandan yanan bölgelerin yeniden yeşermeye başladığı, büyük yangından sonra doğanın kendini yenilediği görüldü. Bölgede yanan bir ağacın yarısının yandığı, yarısının ise yeşermesi dikkat çekti.