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İzmir Şehir Hastanesinde Taksilerin Bekleme Sorunu - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesinde Taksilerin Bekleme Sorunu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir Şehir Hastanesinde taksilerin bekleme noktası olmamasının hasta ve yolcuları mağdur ettiğini belirtti. Hastane ile durak arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu ifade eden Anık, bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Şehir Hastanesinde Taksilerin Bekleme Sorunu
22.01.2024 - 22:33,
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Başkan Anık: "İzmir Şehir Hastanesinde taksilerin bekleme sorunu var"

"Bekleme yapamazsak kapıdan çıkan hasta perişan oluyor"

İZMİR - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, geçtiğimiz ekim ayında hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde, taksilerin bekleme noktası olmaması konusuna değinerek, "İçeriye girip bekleme yapamazsak, kapıdan çıkan hasta perişan oluyor. Neyle gelecek oraya kadar? İzmir gibi bir yere bu yakışmıyor. 2 kilometre hiçbir yolcu yürümez" dedi.

Ege Bölgesinin en büyük sağlık kompleksi olan ve 628 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren İzmir Şehir Hastanesi, 16 Ekim 2023'te hasta kabulüne başlamıştı. 2017'de yapımına başlanan ve 6 yıl sonra açılışı gerçekleştirilen hastane, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, hastaneye ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar ise sürüyor.

"Hastanenin içinde taksilerin bekleme sorunu var"

Taksilerin hastane içerisinde bekleme sorunu yaşadığını, hastane ile durak arasında 2 kilometre mesafe bulunduğunu belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, "İçeriden daha önce belediyeden UKOME kararıyla durak aldık; ama orada işletmeci bir şirket var. Bunlarla da defalarca görüştük. Eğer içeride bekleme noktamız olmazsa orada düzen sağlanmaz ve yolcu mağdur olur. Dış kapıda durak aldık; ama dış kapıyla durak arası 2 kilometre. İçeriye girip bekleme yapamazsak, kapıdan çıkan hasta perişan oluyor. Neyle gelecek oraya kadar? Nasıl irtibat sağlayacak durakla? Ege'nin en büyük bir hastanesinde gerçekten de üzülecek bir nokta" diye aktardı.

"İzmir gibi bir yere bu yakışmıyor. 2 kilometre hiçbir yolcu yürümez"

Anık, "Bu konuda basında çıkan haberleri de okuyorum. Biz oraya durak kurmamış değiliz. Durak var; ancak hastanenin içinde bekleme noktası konusunda sıkıntımız var. Bunu şirkete anlattık. En son iki sefer İl Sağlık Müdürümüz ile görüştük. Bizi gönderdi, görüşmelerimiz oldu. Yazımızı yazdık, verdik; ama hala bu konuda beklemedeyiz. En son 'bizde değil, başhekimlikte' dediler. Şimdi bununla ilgili girişim yapacağız. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım. İzmir gibi bir yere bu yakışmıyor. 2 kilometre hiçbir yolcu yürümez. Özellikle hasta nasıl yürüsün?" dedi.

"Biz vatandaşın bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız"

"Sıkıntı nedir bunu da bilmiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Anık, "İçeriyle ilgili 'sözleşme yapalım' dedi şirket, buna da 'tamam' dedik. 'Buranın belirli bir gideri var' dediler, ona da 'tamam' dedik. Buna rağmen yine olmadı. Bu sefer iş başhekimliğe aksetti. Önümüzdeki günlerde tekrar gidip görüşeceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü ve bakanlıktan destek bekliyoruz. Bu kadar büyük bir hastanede gerçekten de böyle bir ulaşımın olmaması bize çok ters geliyor. Bunu özellikle yetkililerin duymasını istiyoruz. Siyasilerle de görüşeceğim, bakanlıklarla da görüşeceğiz. Biz vatandaşın bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Anık, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın gözbebeği olan bu tip hastanelere ulaşım imkanının olmamasını anlamak mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz, başka çaresi olmayacak gibi" diye konuştu.

(Mİ-HG-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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