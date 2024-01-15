İzmirli kadınlar atık kağıtlardan sepet örüyor

İZMİR - İzmirli kadınlar, kadın muhtarın öncülüğünde açılan sepet örücülüğü kursunda atık kağıtlardan çeşitli türlerde sepetler örüyor. Hem zamanlarını boşa harcamayan hem de sattıkları sepetler ile gelir elde eden kadınlar, yaptıkları etkinlikle mutlu olduklarını söylüyor.

Kadınlara yönelik projeleriyle dikkatleri üzerine çeken İzmir'in Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar'ın, halk eğitime yapmış olduğu başvuru sonucunda mahallesinde yaşayan ev hanımı kadınlar, yaklaşık 2 aydır atık kağıtlardan sepet örüyor. Çocuklarını okula, eşlerini işe gönderen kadınlar, hem zamanlarını boşa harcamıyor hem de üretip sattıkları sepetler sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

"Yılbaşında bir satışımız oldu ve bütün hanımlarımız bayağı satış yaptılar"

20 Kasım 2023 tarihinde Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarlık alanında başlayan ve bugün sonlanacak sepet örücülüğü kursuyla 15 kursiyere eğitim veren Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Zübeyde Kuyuldar, "Kursumuz haftada 40 saat, günlük ise 8 saatten 332 saat sürecek. Atık kağıtları örüp kumaş boyasıyla rengarenk boyadıktan sonra farklı farklı sepetler örüyoruz. Muhtarımızın desteğiyle yılbaşında bir satışımız oldu ve bütün hanımlarımız bayağı satış yaptılar. Satışlardan elde edilen gelir ise hanımlarımız arasında paylaşıldı" dedi.

"Kazandıkları parayla moralleri yükseldi ve daha iyi örmeye başladılar"

Kadınlara yönelik projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Karabağlar Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar, "Ev hanımı kadınlarımız sürekli bana gelerek 'Muhtarım evde yapabileceğimiz bir iş var mı?' diyorlar. Bende bu kursu halk eğitim merkezinde gördüm, internette araştırdım ve kadınlarımızın evde en uygun, en ucuz yoldan nasıl para kazanabilirler konusunda çalışmalar yürüttüm. Daha sonra ise bazı okullarla iletişime geçerek öğrencilerin eski kitaplarını aldım. O kitapları matbaada kestirdikten sonra halk eğitime muhtarlığın içinde bütün ihtiyaçları bana ait olmak üzere bir sepet örücülüğü öğretmeni göndermeleri yönünde dilekçe yazdım. Kursiyer kadınların listesini teslim ettik ve bize bir öğretmen gönderdiler. Kursumuz başladı ve ham madde olarak gazete, fiş aklınıza gelebilecek her türlü kağıdı geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Kursiyerlerimiz şu an ürettikleri sepetlerde çocuklarının eski ders kitaplarını kullanıyorlar. Şişe sardıkları kağıtlar ile çeşitli yöntemlerle renklendirmeler yaparak ve yapıştırıcılar kullanarak sepetlerini örüyorlar. Acemiliklerini bayağı attılar ve artık para kazanmaya başladılar. Kadınlarımızın kazandıkları parayla moralleri yükseldi ve daha iyi örmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız üretmeye devam edecek"

"Kurs bitse dahi kadınlarımız burada üretmeye devam edecek" diyen Akar, "Kaymakamlığımızın desteğiyle Karabağlar'da Çalıkuşu Kadın Kooperatifini kurduk. Şu anda kadınlarımız evde oturdukları yerde mobilya aksesuarı olarak sepet örecekler. Çocuklara sırt çantası, kalemlik yapıp onları da paraya çevirecekler. Böyle bir düşünce oluştu ve bunu da sonuçlandırdık hemen hemen" diye konuştu.

Yaklaşık 2 aydır sepet örücülüğü kursuna gelen Gül Özer ise "Eve katkı olsun diyerekten sepet örüyoruz. Burada evin sıkıntısını stresini masrafsız bir şekilde atıyoruz. Yaptığımız etkinliği seviyoruz" diye konuştu.