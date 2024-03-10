İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı

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İznik'te 10 yılın ardından ilk defa 25 kiloluk sarı balık ağlara takıldı. Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.

10.03.2024 10:58
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İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı

BURSA - İznik'te 10 yılın ardından ilk defa 25 kiloluk sarı balık ağlara takıldı.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde sazan bereketi yaşanıyor. İznik Göllüce Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Osman Erim'in ağına takılan 25 kiloluk sarı balık herkesin yüzünü güldürdü. Kilosu 150 liradan satılan sarı sazanın büyüklüğü ise çocuğun balığı kucaklamasıyla ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik Gölü'nde 25 kiloluk sarı balık yakalandı - Son Dakika
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