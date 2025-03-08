Kadın Mermer Ustası Hazel Kara'nın Başarısı

Hem anne hem de mermer ustası

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde, eşiyle birlikte mermer atölyesi işleten 42 yaşındaki Hazel Kara, hem annelik görevini yerine getiriyor, hem de erkeklerin hakim olduğu bir sektörde büyük bir başarıya imza atıyor.

Üç çocuk annesi olan Hazel Kara, mermerciliğe olan ilgisini yıllar önce çalıştığı mozaik atölyesinde keşfetti ve sonrasında eşi Bünyamin Kara ile birlikte kendi mermer atölyelerini kurdular. Atölyede eşi ile birlikte çalışan Hazel Kara kadınlarında her mesleği yapabileceğini herkese gösterdi. Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Hazel Kara, "Ben 42 yaşındayım, 11 yıldır mermer sektöründeyim ve bu mesleği çok seviyorum. Bir kadın olarak, erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde çalışmak benim için hem onur hem de gurur kaynağı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, buradan tüm kadınların gününü kutluyor, kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazel Kara, mermerciliğin kadınlar için oldukça zorlu bir sektör olduğunu kabul ederken, mermerle uğraşırken ilk kez kendisini görenlerin hayrete düştüğünü, ancak aldıkları güzel tepkilerin onu daha da motive ettiğini ve işine olan tutkusunu artırdığını belirtti.