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Kadir Gecesi'nde Kars'ta camiler doldu

KARS - Kuran-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Kars'taki camiler adeta doldu taştı.

Kars'ta özellikle Sultan Alparslan Külliyesi ve Cami, Evliya Cami, Fethiye Cami başta olmak üzere bir çok camiye akın eden vatandaşlar geceyi ibadetle geçirdi. Sultan Alparslan Külliyesi ve Camisinde ilk olarak ilahiler okundu.

İlahilerden sonra Kur'an-ı Kerim okunarak, Müslümanlar için dualar edildi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı. Cami çıkışında ise vatandaşlara lokma dağıtıldı.