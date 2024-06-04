Kahraman bekçi, nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika
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Genel

Kahraman bekçi, nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Samsun'da çiğ köftecide çiğ köfte yerken nefes borusuna çiğ köfte kaçan kız çocuğu, devriye gezerken olayı gören İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

04.06.2024 17:27
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Kahraman bekçi, nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı... O anlar kamerada

Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi

SAMSUN - Samsun'da çiğ köftecide çiğ köfte yerken nefes borusuna çiğ köfte kaçan kız çocuğu, devriye gezerken olayı gören İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 56'lar mevkisi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir çiğ köfteci dükkanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile çiğ köfte yemeye giden kız çocuğunun yediği çiğ köfte bir anda nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan kız çocuğunun yardımına devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Özkan Topsakal yetişti. Yardım feryatları üzerine çiğ köfteci dükkanına giden 6 yıllık bekçi Özkan Topsakal Heimlich manevrası ile kız çocuğunu ölümden kurtardı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Bekçi Özkan Topsakal, "Çığlık sesi duyduk. Çiğ köfteci dükkanına girdiğimizde 13-14 yaşlarındaki kız çocuğunun nefes borusuna çiğ köfte kaçtığını tespit ettik. Anne ve babaannesi yardım bekliyordu. Heimlich manevrası yapmaya karar verdik. Soğukkanlı bir şekilde Heimlich manevrası yaptık. Üçüncü baskıda çiğ köfte nefes borusundan çıktı. Kızımız rahatladı, hayata döndü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahraman bekçi, nefes borusuna çiğ köfte kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı - Son Dakika

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