Kahramanmaraş'ta 4 Ton Üzüm Hasadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4 Ton Üzüm Hasadı

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Televizyonda gördüğü yöntemle 8 dönümde 4 ton üzüm hasadı yapan Tahsin Benli, şeker hastalarının tercihi.

27.09.2024 14:30
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Kahramanmaraş'ta televizyonda gördü yetiştirmeye başladı, şimdi 4 ton hasat ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şeker hastalarının en çok tercih ettiği üzümü televizyonda görüp yetiştirmeye başlayan bir kişi, 8 dönüm alanda 4 ton üzüm hasadı yaptı.

Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi'nde 9 sene önce başladığı üzüm yetiştiriciliğinde üretim yapan Tahsin Benli, şeker hastaları tarafından çok sık tercih edilen üzüm yetiştirdi.

Benli, "Dönümünden 4 ton üzüm aldığımız bağımızda 4 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Bir televizyon programında izlediğim üzüm yetiştiriciliğini kendi imkanlarımla ilçede başlattım. Ürünlerimizin hasadı yapılır yapılmaz hızla tükeniyor. Çarşamba ve Pazar günleri Afşin kapalı pazar yerinin yanında bulunan açık pazar yerinde diğer günler de ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize ilgi hayli büyük" dedi.

Benli, "Artık üretimlerimiz rayına oturdu. Üzümlerimizde tanınıyor, biliniyor ve beğeniliyor. Biz büyüklerimizden burada her yıl yapılmak üzere üzüm festivali yada şenliği istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş\'ta 4 Ton Üzüm Hasadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kahramanmaraş'ta 4 Ton Üzüm Hasadı - Son Dakika

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