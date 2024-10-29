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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle Necmettin Erbakan Bulvarı'nda tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kürsüye gelen Vali Ünlüer, "Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken geleceğimizin teminatı ve dirilişimizin sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanımızı müdafaa ettik. Hiçbir zaman zulme ve zalimlere geçit vermedik" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu. Daha sonra jandarma ekiplerinin gösterisi ilgiyle takip edildi.

Bayram coşkusu, kortej geçişleriyle son buldu.