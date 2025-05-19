Kapadokya'da 19 Mayıs Coşkusu Balonlarla Kutlandı - Son Dakika
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Kapadokya'da 19 Mayıs Coşkusu Balonlarla Kutlandı

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Kapadokya'da sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla gökyüzünde milli bayramı kutladı.

19.05.2025 07:51
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Kapadokya semalarında 19 Mayıs coşkusu

Balonlar, Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı

NEVŞEHİR - Kapadokya'dan havalanan sıcak hava balonları sepetlerine astıkları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Bölgedeki sıcak hava balonları, Türk bayraklarıyla donatılarak gökyüzüne yükseldi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde havalanan balonlar, binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Gün doğumuyla birlikte başlayan uçuşlar, hem milli bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı hem de Kapadokya'nın doğal güzelliklerine farklı bir anlam kattı.

Sıcak hava balon pilotu Ümit Ertosun yaptığı açıklamada, "Bugün 19 Mayıs. Kapadokya semalarında Türk bayrağımızı dalgalandırarak bu günü kutlamış olacağız. Uçuşumuz yaklaşık bir saat sürecek. Şu an Kılıçlar vadisinden kalkıyoruz. İniş için de Göreme beldesini planlıyoruz. Bu vesile ile herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gencik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da 19 Mayıs Coşkusu Balonlarla Kutlandı - Son Dakika

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