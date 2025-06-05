Kapadokya'da Turist ve Balon Yolcu Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da Turist ve Balon Yolcu Sayısı Artıyor

05.06.2025 14:00
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Kapadokya'da 2025'in ilk 5 ayında turist sayısı %4, balonla uçan yolcu sayısı %19 arttı.

Kapadokya bölgesinde turist sayısı yüzde 4, balonla uçan yolcu sayısı da yüzde 19 arttı

NEVŞEHİR - UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini yılın ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 kişi ziyaret ederken, sıcak hava balonlarına ise 271 bin 463 kişi bindi. Açıklanan verilere göre turist sayısı bir önce yılın aynı dönemine göre yüzde 4, balon ile uçan yolcu sayısı da yüzde 19 artış gösterdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya bölgesinin ilk 5 aylık turizm verilerini paylaştı. Vali Fidan yaptığı açıklamada 2025 yılında bölgede bulunan müze ve ören yerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayılarında geçen yıla göre yüzde 4, balon ile uçan yolcu sayılarında ise yüzde 19 artış olduğunu söyledi.

Yer altı ve yer üstü şehirleri, birbirinden ilginç vadileri ve peribacaları ile dünyanın ve Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesini 2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 588 bin 425 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken 2025 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 652 bin 261 kişi ziyaret etti. Bölgede en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağları Ören Yeri, Kaymaklı Yer Altı Şehri geliyor.

Dünyada sıcak hava balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı bölgelerin başında gelen Kapadokya bölgesinde 2024 yılının ilk 5 ayında 82 günde 9 bin 709 uçuş sayısı ile 228.657 yolcu Kapadokya'yı kuş bakışı izlerken, 2025 yılının ilk 5 ayında ise 86 günde 10.733 uçuş sayısı ile 271 bin 463 yolcu Kapadokya Bölgesini kuşbakışı izledi. Kapadokya Bölgesinde 2025 yılı ilk 5 ayında gerçekleşen toplam yolcu trafiğinde 2024 yılı ilk 5 ayına göre yüzde 19 artış sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kapadokya'da Turist ve Balon Yolcu Sayısı Artıyor - Son Dakika

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