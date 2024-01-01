Kapadokya\'da Yeni Yıl Kutlamaları

Kapadokya yeni yıla böyle girdi

NEVŞEHİR - Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan, Tarihi ve kültürel dokusuyla yılda milyonlarca turist ağırlayan Kapadokya bölgesi bu yılbaşında da doldu. Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler yeni yıla saatler kala eğlence merkezlerine akın etti. Adeta görsel şölene dönen havai fişek gösterileri de drone ile görüntülendi.

Yeni yıla Kapadokya'da girmek isteyen yaklaşık 35 bin yerli ve yabancı turist aylar öncesinden erken rezervasyon yaptırarak yer bulabildi. Kapadokya bölgesinde ki konaklama tesislerinde bulunan 35 bine yakın yatak kapasitesinin tamamı doldu.

Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen turistler günler öncesinden bölgeye gelmeye başladı. Gün boyu bölgeyi gezen turistler akşam saatlerinde ise eğlence mekanlarına akın etti. Kayadan oyma mekanlarda Türk Gecesi etkinliğine katılan turistler halay çekti, halk oyunlarına eşlik etti, doyasıya eğlendi.

Davul zurna eşliğinde oyun oynayan turistler yeni yılı eğlenerek karşıladı.

Uçhisar ve Göreme kasabasında yapılan havai fişek gösterileri de izleyenleri mest etti. Dakikalarca süren havai fişek gösterilerini izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler seyir tepelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.