Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Hudut Alayı Darmık üs bölgesini denetledi

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Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile 1. Hudut Alayı Darmık üs bölgesini denetledi

KİLİS - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile 1. Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesi'ni denetleyerek görevli personelin bayramını tebrik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kilis/Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri ile Kilis'teki 1'inci Hudut Alayı Darmık Üs Bölgesi'ni denetleyerek görevli personelin bayramını tebrik etti. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ayrıca Suriye Harekat Alanı'ndaki birlik komutanları ile görüşme yaparak bayramlarını kutladı ve bölgede alınacak tedbirlere yönelik emirler verdi.