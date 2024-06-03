Karavan Üretimi Pandemiyle Mesleği Haline Geldi - Son Dakika
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Karavan Üretimi Pandemiyle Mesleği Haline Geldi

Antalya'da karavan imalatı ve dizaynı yapan Mustafa Dede'nin hobi olarak başladığı karavan hayatı pandemiyle birlikte mesleği haline geldi. Talebin her geçen yıl arttığını belirten Dede, müşterilerin tercihlerine göre kişiye özel tasarımlar yaptıklarını söyledi. Karavan kültürünün yaygınlaştığını vurgulayan Dede, karavan hayatına alışan insanların vazgeçemediğini ve her yıl daha büyük hacimli araçlar tercih ettiğini ifade etti.

03.06.2024 16:26
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İşini bırakıp hobi amaçlı başladığı karavan üretimi pandemiyle birlikte mesleği oldu

ANTALYA - Antalya'da karavan imalatı ve dizaynı yapan Mustafa Dede'nin hobi olarak başladığı karavan hayatı 6 yıl önce mesleği oldu. Yaklaşık 6 yıl önce kurumsal medikal firmada çalıştığı dönemde karavancılığa merak saran ve işini bırakıp karavan imalatı ve dizaynı için atölye açan Dede, "Daha sonrasında pandeminin artması ile birlikte hobim olan karavan hayatı tamamen işime döndü. 6 yıldır imalatımıza seri şekilde devam ediyoruz" dedi.

"Talep her geçen yıl artıyor"

Ülkemizde karavana ilginin her geçen yıl arttığını anlatan Dede, "Talep her yıl bir önceki yıla göre daha da artıyor. Tabiki bunun altında otel konaklama ücretlerinin artması ve nüfus artışından kaynaklı sebeplerde yatıyor. Biraz da insanlarımızın artık daha çok bilinçlenmesi, doğa ile iç içe olması ve daha özgür bir hayat tercih etmeleri karavan hayatına olan teşvikleri arttırıyor. Eskiden sadece Türkiye içinde imalat yaparken şimdi tüm ülkelere imalat yapmaya devam ediyoruz. Tabiki Türkiye'nin işçilik kalitesinin artması nedeniyle tercih ediliyoruz" diye konuştu.

"Kişiye özel tasarımlar yapılıyor"

Müşterilerin tercihlerine göre tasarımları gerçekleştirdiklerini söyleyen Dede, "Atölyemizde küçük araçtan tutun, daha büyük hacimli araçlara kadar her türlü karavan dönüşümü sağlıyoruz. Tabi ki bu tamamen müşterimizin isteği ile alakalı. Onların tercih ettiği araçtan kaynaklı ne getirirlerse biz tamamen araç ayırt etmeksizin içerisini işliyoruz ve dönüşümlerini sağlıyoruz. Bizde dizayn olayı tamamen kişiye özel tasarımlar olarak yapıyoruz. Hazır bir kalıbımız yok. Müşterimiz hayalindeki konsepti bize söylüyor ve biz de onlara uygun projemizi sunarak gerçekleştiriyoruz. Araçlarda ocak, buzdolabı, fırın, ortam ısıtıcısı, soğutma sistemi gibi bir çok donanıma sahip bütün özellikleri barındırıyor. Genelde dizaynlarımız 2+1 ya da 3+1 şeklinde maksimum 4 kişi kapasite olacak şekilde tasarımlarımızı tamamlıyoruz. Bunların içerisinde tabiki 2 kişi olanlar da mevcut. Tamamen kişinin isteği ile alakalı. Araç bize geldikten sonra aracın hacmine göre 2 hafta ile 6 hafta içerisinde müşterimize teslim ediyoruz.

"Karavan kültürü yaygınlaşıyor"

Karavan kültürünün her geçen gün yaygınlaştığını dikkat çeken Dede, "Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olduğu için karavan kültürü daha çok yaygınlaştı. Bunun da yaygınlaşması ile birlikte insanlarımız artık karavan hayatını tercih etmeye başladılar. Onlar da artık bu tadı, bu zevki almaya başladılar. Her geçen gün imalat yoğunluğumuz daha da çok artıyor ve güzel talepler alıyoruz" diye konuşan Dede, şöyle devam etti." Bana göre karavancılık kesinlikle mecburiyetten tercih edilmiş bir hayat değil. Bence tamamen bir yaşam tarzı, yaşam felsefesi. Zaten karavan hayatına alışan bir insan asla vazgeçemiyor ve her yıl arabasını kendi konfor alanında daha da büyük hacme kavuşturuyor. Karavanlar ile dünya turuna çıkan arkadaşlarımız da mevcuttur. Biz genelde minibüsleri dönüşüm sağlıyoruz fakat daha büyük hacim isteyenler için de midibüs araçlarımızda dönüşüm gayet uygun ve ülkemizde her geçen gün yaygınlaşıyor. Hatta midibüste tam zamanlı yaşayan ve aynı zamanda işini takip eden dostlarımız da var."

Kaynak: İHA

Antalya, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Karavan Üretimi Pandemiyle Mesleği Haline Geldi - Son Dakika

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