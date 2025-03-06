Kars'ta Bahar Kışı Yaşıyor

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Kars baharda kışı yaşıyor: Şelale dondu, ağaç buzdan heykele döndü

KARS - Bahar mevsiminin başlamasına rağmen Kars'ta kış etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının gece sıfırın altında 14 dereceye düştüğü kentte şelale dondu, ağaç buzdan heykele döndü.

Kars'ta Sibirya soğukları baharın başlangıcında etkisini sürdüyor. Susuz ilçesinde bulunan Susuz Şelalesi, dondurucu soğukların etkisiyle yeniden buz tuttu. Şelaleden akan suların katman katman donmasıyla ortaya çıkan manzara görenleri şaşırttı. Kent merkezinde patlayan su borusundan fışkıran su nedeniyle ise yanındaki ağaç buz tabakasıyla kaplandı. Adeta buzdan heykele dönüşen ağaçta oluşan 2 metre yükseklikteki buz kütlesi kameraya yansıdı.

Kars ve çevresinde soğuk havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 17, sabah erken saatlerde ise eksi 14 derece olarak ölçüldü.