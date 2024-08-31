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Kayıp Narin Güran'ın babası gözaltı ve ifadelere ilişkin İHA'ya konuştu

Arif Güran:

"Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?"

"Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 11 gündür kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili İhlas Haber Ajansına konuştu. Baba Güran, "Bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağırıyorlar. Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?" dedi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 11 gündür haber alınamıyor. Güvenlik birimlerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aile fertleri ve mahallenin mülakat ve ifade süreçleri devam ediyor.

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan baba Arif Güran, bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağrılma olduğunu söyledi.

"Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?" diyen Güran, "Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Bizde insanlar gibi bekliyoruz. Oğlum içinde öyle dediler. Diş Narin'in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti" dedi.

"Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?" diye açıklama da bulunan Güran, "Valiliğin yaptığı açıklamada yalan diyemem. Bizde sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor" ifadelerini kullandı.