Kaymakam ve Belediye Başkanı Tarlada Renkli Anlar Yaşattı

Kaymakam ve belediye başkanı tarlaya girdi, izleyenleri tebessüm ettiren anlar ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'da Düzköy Kaymakamı Yunus Polat ve Belediye Başkanı Selim Çelenk'in kazmayı eline aldı, tarlaya girdi. Vatandaşla olan diyaloğu izleyenleri tebessüm ettirdi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Kaymakam Yunus Polat ve Belediye Başkanı Selim Çelenk'in bir vatandaşa bahçede yardım ettiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. Takım elbisesi ile eline kazmayı alarak tarlaya giren Kaymakam ve Belediye Başkanı mısır ekti. Yaşlı bir kadına bahçede yardım eden Kaymakam ve Belediye Başkanı hem güldürdü hem de yürekleri ısıttı. Başkan Çelenk'in, "Yevmiye ne kadar? Biz eskiden karın tokluğuna çalışırdık" sözleri üzerine yaşlı kadın esprili bir yanıt vererek, "Şimdi de biz öyle çalışıyoruz, yevmiyemiz yok" dedi. Bir süre sonra yaşlı kadının Kaymakam Polat'a dönerek, "Kazı bakalım, kazıyamıyor musun?" ifadeleri ise izleyenleri tebessüm ettirdi.