Kayseri'de Atatürk'ün gelişinin 105. yılı coşkusu

Başkan Büyükkılıç: "Kayseri sadece bir şehir değil, bir mücadelenin simgesi, bir milletin direncini simgesi, güvenli bir liman, huzur şehridir"

Vali Çiçek: "Kayseri ve Kayserili olduğu sürece bu şehir bu ülkenin sigortası olmaya devam edecek"

KAYSERİ - Kayseri'de Atatürk'ün şehre gelişinin 105. yıldönümü dolayısıyla çelenk koyma programı düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayseri sadece bir şehir değil, bir mücadelenin simgesi, bir milletin direncini simgesi, güvenli bir liman, huzur şehridir" dedi.

Kayseri'nin cumhuriyetin tohumlarının atıldığı kadim şehirlerden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserimize teşriflerinin yıl dönümü nedeni ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kayseri'den sesleniyoruz; Kurtuluş Savaşı'nın bu kahraman şehri Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin ateşi ile yoğrulmuş, her bir karış toprağı, her bir sokağı, her bir kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazılmış Kayserimizden sesleniyoruz. Türk Milleti'nin birlik ve beraberliğini simgeleyen bir şehir olan Kayseri'den tüm dünyaya sesleniyoruz. Kayseri sadece bir şehir değil, bir mücadelenin simgesi, bir milletin direncini simgesi, güvenli bir liman, huzur şehridir. Kurtuluşun, bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in tohumlarının atıldığı kadim şehirlerden birisidir. Şehrimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki destanını bir kez daha hatırlıyor, aynı kararlılıkla ilerlemeye olan inancımızı yineliyoruz. Atatürk, 19 Aralık 1919'da Kayserimize adımını attığında bu coğrafyanın insanının kalbindeki bağımsızlık arzusu ve Cumhuriyet'e olan bağlılığı Anadolu'nun o zorlu kışında dahi sönmeyen bir ateş gibi parlamıştır. Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasında payı olan tüm Kayserili kahramanlarımızı bir kez daha minnetle ve şükranla anıyoruz. Başta Heyet-i Temsil Reisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli heyetine huzurlarınızda temsili olarak, 'Şehrimize hoş geldiniz' diyerek, Kayseri'nin her zaman Cumhuriyet'in ve milli mücadelenin güvencesi olacağının sözünü veriyorum. Bu anlamda bu ziyaretin sadece bugün için değil, yarınlarımıza da ışık tutacak, milletimizin birleştiği bir adım olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize Heyet-i Temsil Reisi olarak gelişi, yıllar geçse de aynı coşkuyla, halkımızın o anki ruh hali ile tekrar anılmakta ve kutlanmaktadır. Kayseri'nin bu milletin ve memleketin sigortası olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o günkü beyanatıyla Kayserililere şükranlarını ifade etmesi bugün dahi her birimizi gururlandırıyor. Çoluk çocuk, yaşlı o kar günü herkesin sokaklarda Türk Bayraklarıyla Gazi'yi karşılaması, minnettarlığını ifade etmesi ve 'Mücadelenin sonuna kadar yanındayız' demiş olması biz Kayserililer için çok önemli. Kayseri ve Kayserili olduğu sürece bu şehir bu ülkenin sigortası olmaya devam edecek. Ülke olarak şehitler vermeye devam ediyoruz. Ancak gördüğünüz gibi Kayseri her milli bayramda olduğu gibi, Atatürk'ün şehrimize gelişi dolayısıyla bir araya gelip o coşkuyu tekrar yaşamakta. Yüzyıllar geçse de bu coşku artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildikten sonra, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.