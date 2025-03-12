Kehribar Tespihlerin Sağlık Faydaları - Son Dakika
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Kehribar Tespihlerin Sağlık Faydaları

Damla kehribardan yapılan tespihler, guatr ve astım gibi hastalıklara iyi geliyor.

12.03.2025 10:58
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Damla kehribardan yapılan tespihler hastalıklara iyi geliyor

-Tespih çekerek hastalıktan kurtulabilirsiniz

BURSA - Bir ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler, guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

Halk arasında değerli bir taş olarak bilinen kehribar, genellikle süs eşyası yapımında kullanılıyor. Pinus Succinifera ağacının fosilleşmiş reçinesi olan damla kehribardan yapılan tespihler 5 bin liradan başlayan fiyatıyla alıcısını buluyor. Damla kehribarın ise guatr, astım ve bronşit gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor.

4 kuşaktır tespih üretimi yapan Murat Cengiz, "Damla kehribar, çam reçinesinin özüdür. Soba yakarken tutuşturduğumuz çıraların içerisindeki özdür. İsmi çam sakızı diye de geçer. Ağaçtan toprak altına akması ve milyonlarca yıl orada fosilleşip aynı kömür gibi kaya haline gelmesi ile oluşur. Kaya haline geldikten sonra topraktan çıkarılıp kolye, tespih ve diğer takılar yapılıyor. Doğal olması, çıkarılması ve temin edilmesi zorlu bir süreç olduğundan dolayı pahalı. Şuan Türkiye'de olmadığı için yurt dışından geliyor. Yurt dışından gelmesi de fiyatını yükseltiyor. Damla kehribar kolyelerinin kullanılması guatr ve tiroit bezi üzerindeki etkisinden dolayı sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu

Yapım aşamasını sıralayan Cengiz, "Kaya halinde bizim elimize ulaşıyor. Biz bunu işlemeden önce su içerisinde bekletiyoruz. Çünkü havayla temas ettiği zaman sertleşiyor ve yapım aşamasında kırılıp çatlamalara maruz kalıyor. Parçaları küp küp hale getirdikten sonra taslak aşamasına geçiyoruz. Taslak aşamasında taneleri silindir şeklinde yuvarlıyoruz. Delim aşamasından sonra tanelere form veriyoruz. Daha sonra ise zımpara ve cila işlemine geçiyoruz. Zımparadan sonra daha parlak bir görüntü oluşması ve elde kullanırken rahat bir çekim sağlaması için cila atıyoruz. Cilanın ardında dizimini bitirir müşteriye teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Damla kehribar fiyatının gramına göre belirlendiğini söyleyen Murat Cengiz, "Şeffaflarda fiyat düşük olurken mat olanlarda ise yüksek olur. En ucuz damla kehribar tespihin fiyatı minimum 5 bin liradan başlar. 100-150 bin liraya kadar olabilir. Vatandaşlar üzerinde nasıl bir emek olduğunu bilmediği için fiyatı yüksek bulabilir" dedi.

İşe başlarken aldığı önlüğü hala kullandığını dile getiren Cengiz, "Önlüğümü ilk tespih yapmaya başladığımda aldım. 4-5 yıldır kullanıyorum. Değiştirmeyi düşünüyorum ama bir yandan da anısı olduğu için değiştirmeye kıyamıyorum. Değiştirsem bile bir ömür saklamayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, Genel, Yaşam, Astım, Astım, Guatr, Guatr, Son Dakika

Son Dakika Genel Kehribar Tespihlerin Sağlık Faydaları - Son Dakika

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