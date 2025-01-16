Kıraç Cemevi Yangından Sonra Yenilendi ve İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Kıraç Cemevi Yangından Sonra Yenilendi ve İbadete Açıldı

Yangında hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi, Esenyurt Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden ibadete açıldı. Çeşitli tadilat ve temizlik çalışmaları ile cemevi, vatandaşların hizmetine sunuldu.

16.01.2025 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangında hasar gören Kıraç Cemevi yenilenerek ibadete açıldı

İSTANBUL - Yangında hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabalarıyla yenilendi. Elektrik tesisatı değiştirilen ibadethane, tadilat ve boya işlerinin ardından detaylı bir temizlik çalışması ile yeniden ibadete açıldı.

Esenyurt Cem Vakfı Kıraç Cemevi'nde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, cemevinin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara olayın yaşandığı ilk günden itibaren başlayan Esenyurt Beledyesi ekipleri, öncelikle yangının çıktığı elektrik panosunu ve tesisatını yeniledi. Ardından boya ve tadilat işlemlerini tamamlayan ekipler, ibadethaneyi dip köşe temizledi. Baştan aşağı onarılan cemevi, yeniden ibadete açıldı.

Yeni baştan onarıldı

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cemevindeki tadilat çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için büyük bir özveriyle çalışan ekipler; tadilat işlemlerinin ardından halıları yıkadı, camları ve kapıları silerek tüm sosyal alanları temizledi. İbadethanenin hasar görmeyen diğer alanları da tadilat kapsamına alınarak, bakım ve onarımı yapıldı. Yangının tüm izlerinin silindiği ibadethane, yapılacak ilk cem ibadeti için hazır hale getirildi.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Esenyurt, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Kıraç Cemevi Yangından Sonra Yenilendi ve İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:32:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kıraç Cemevi Yangından Sonra Yenilendi ve İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.