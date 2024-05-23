Kırklareli'nde Dr. Sadık Ahmet film gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Genel

Kırklareli'nde Dr. Sadık Ahmet film gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı

Kırklareli'nde Milet Bahçesinde ömrü Batı Trakya Türklerinin hakkını savunmakla geçen Dr. Sadık Ahmet'in hayatının konu edildiği 'Sadık Ahmet' filminin gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

23.05.2024 20:16
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Kırklareli'nde Dr. Sadık Ahmet film gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Milet Bahçesinde ömrü Batı Trakya Türklerinin hakkını savunmakla geçen Dr. Sadık Ahmet'in hayatının konu edildiği "Sadık Ahmet" filminin gösterisinde duygu dolu anlar yaşandı.

Kırklareli Belediyesi tarafından Millet Bahçesinde Batı Trakya Türklerinin merhum lideri, Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kurucu Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin gösterimi yapıldı. Yoğun ilgi gören gösterime Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri, Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadık ile çocukları ve vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Vali Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in mücadelesine değinerek gençlere örnek olacağını söyledi.

Daha sonra Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet konuşma yaptı.

Ahmet, konuşmasında eşinin büyük bir mücadele verdiğini belirterek ""Kendisi genel cerrahtı, doktordu, Batı Trakya'da Türk olmanın 'suç sayıldığını' bütün dünyaya anlattı. O her zaman 'ben Türk doğdum Türk öleceğim' dedi. Onunla mücadele ederken, onun mücadelesini verirken hiçbir zaman böyle bir filmin olacağı aklıma gelmiyordu. Çünkü ben onun yanı başında her zaman onun destekçisiydim. O da belki bilmiyordu bunun beyaz perdeye aktarılacağını" dedi.

Konuşmaların ardından film gösterimi başladı. Duygu dolu anlarım yaşandığı gösterimde vatandaşlar zaman zaman göz yaşlarını tutmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırklareli'nde Dr. Sadık Ahmet film gösteriminde duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika

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