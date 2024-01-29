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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu - Son Dakika
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Demirköy ve Vize ilçelerinde beyaza bürünen yüksek kesimlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli\'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
29.01.2024 - 23:31,  Güncelleme: 23:32
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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Demirköy ve Vize ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde yağış devam etmesi bekleniyor.

Yollarda olumsuz bir durum yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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