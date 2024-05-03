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Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp

KIRŞEHİR - Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesindeki volkan kraterinde gece kampı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından Hasan Dağı'na tırmanış ve kraterde kamp faaliyeti gerçekleştirildi. Kırşehir Dağcılık Kulübü üyeleri tarafından klasik doğu rotası kullanılarak gerçekleştirilen ve 3 günde tamamlanan tırmanışta dağcılar, eğimin dik ve zeminin büyük kısmının karla kaplı olduğu bölgede yağışlı hava ve şiddetli rüzgarla mücadele etmek zorunda kaldı. Zor hava ve zemin şartları nedeniyle dağcılar 2700 metrede mola verdi. Sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı'nın 3256 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkmayı başaran dağcılar, Türk bayrağını değiştirdi. Hasan Dağı'nın zirvesine yaklaşık 2 metre karla kaplı kratere inen dağcılar, 3177 metre yükseklikteki kraterin tam ortasında kamp yaptı. Dağcılar, kamp esnasında gündüz güneş, gece de dolunay altında binlerce metre yükseklikte doğanın eşsiz anlarına şahitlik etti.