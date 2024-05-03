Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp - Son Dakika
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Genel

Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp

Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesindeki volkan kraterinde gece kampı yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tırmanış ve kamp faaliyetinde dağcılar, zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen başarılı bir şekilde zirveye ulaştı. Kraterin tam ortasında kamp yapan dağcılar, doğanın eşsiz güzelliklerini yaşadı.

03.05.2024 00:37
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Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp

KIRŞEHİR - Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesindeki volkan kraterinde gece kampı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından Hasan Dağı'na tırmanış ve kraterde kamp faaliyeti gerçekleştirildi. Kırşehir Dağcılık Kulübü üyeleri tarafından klasik doğu rotası kullanılarak gerçekleştirilen ve 3 günde tamamlanan tırmanışta dağcılar, eğimin dik ve zeminin büyük kısmının karla kaplı olduğu bölgede yağışlı hava ve şiddetli rüzgarla mücadele etmek zorunda kaldı. Zor hava ve zemin şartları nedeniyle dağcılar 2700 metrede mola verdi. Sönmüş bir volkan olan Hasan Dağı'nın 3256 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkmayı başaran dağcılar, Türk bayrağını değiştirdi. Hasan Dağı'nın zirvesine yaklaşık 2 metre karla kaplı kratere inen dağcılar, 3177 metre yükseklikteki kraterin tam ortasında kamp yaptı. Dağcılar, kamp esnasında gündüz güneş, gece de dolunay altında binlerce metre yükseklikte doğanın eşsiz anlarına şahitlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehirli dağcılardan 3 bin 177 rakımlı volkan kraterinde kamp - Son Dakika
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