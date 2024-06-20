Kısırkaya Plajında Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Genel

Kısırkaya Plajında Bayram Tatili Yoğunluğu

Kurban bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Kısırkaya plajında yoğunluk oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde vatandaşların ve araçların sahili ve yolları tamamen doldurduğu gözler önüne serildi. İstanbul'da kalanlar güzel havanın tadını çıkarttı.

20.06.2024 16:39
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Kısırkaya plajında bayram tatili yoğunluğu

Sıcak havada İstanbul'da kalanlar Kısırkaya plajına akın etti

İSTANBUL - Kurban bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, Kısırkaya plajında yoğunluk oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde vatandaşların ve araçların sahili ve yolları tamamen doldurduğu gözler önüne serildi.

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya plajını kurban bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar doldurdu. Bir kilometrelik sahil şeridinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla plaja gelen İstanbullular, güzel havanın tadını çıkarttı. Bir çok vatandaş sahilde bırakılan çöplerden dolayı şikayette bulunarak belediyenin bir temizlik çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

"İnsanlık namına utanıyorum ben"

Ailesi ile birlikte Kısırkaya plajına gelen Selahattin Derebaşı, bayramda bir yere gidemediklerini ifade ederek, "Bu bayramda bir yere gidemedik. Kurban kesmek, aile ziyaretleri derken İstanbul'da kaldık. Bugün de buraların sakin olacağını düşünerek denize geldik. Doğayı biz kirletiyoruz biliyor musunuz? Herkes üzerine düşeni yapsa, çöplerini bırakmayıp alsa, güzel sahillerimiz olsa ama maalesef bunu yapamıyoruz. İnsanlık namına utanıyorum ben" diye konuştu.

"İstanbul'da kurban bayramı tatili her zamankinden daha güzel geçiyor"

Bayram tatili nedeniyle Kısırkaya plajının yoğun olduğunu ifade eden Hasan Akçam, "Ben devamlı buraya geliyorum hatta yakınlarda bir kulübüm var. Neredeyse her hafta sonu geliyorum mutlaka buraya. İstanbul'da kurban bayramı tatili her zamankinden daha güzel geçiyor çünkü tenha ve kalabalık değil. İstanbul'un tadını bu bayramda çıkardım. Ortalığı çok pis bırakıyoruz ve çöplerimizi kaldırmıyoruz. Her tarafımız da pislik dolu belediyenin de hatası var burada. Bayram dolayısıyla bugün burası kalabalık. Çok güzel çıkarttım İstanbul'un tadını" dedi.

"Bu doğayı gerçekten korumamız gerekiyor"

Sahile gelen vatandaşların çevreyi kirlettiklerini belirten Yasin Gül, "Kilyos Sarıyer'de bir sürü plajlar var. Bunlara değişik isimler takıp kişi başı 750 lira para alıyorlar. Kanunen denize giren kimseden para alınmaması gerekiyor. Denizler halka açık olması gerekiyor. Bunun için bir çözüm bulunması gerekiyor çünkü denize girmek herkesin hakkı. Bu doğayı gerçekten korumamız gerekiyor. Bir plastik kaç bin yılda eriyor? Bir çöp poşeti yapıp bagajımızı arabamıza koysak çöp konteynırı atmak zor bir şey değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kısırkaya Plajında Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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