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Kızılay'dan 420 kişiye giyim ve gıda yardımı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde Kızılay ekipleri tarafından 420 kişiye giyim ve gıda yardımı yapıldı.

Açıklamalarda bulunan Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrası ile 7 mahallesinde maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyip kolilerini teslim ettik. Bunun yanında ramazan ayı içerisinde 130 aileye ise genel merkezimizin gönderdiği iki bin TL nakit yardımında bulunduk. Bugün ise ilçemizde gerçek mağdur ve ihtiyaç sahibi bulunan 290 ailemize kıyma ve kuşbaşı yardımı dağıtımı yaptık. Ramazan ayı içerisinde toplamda 420 ailemiz Kızılay yardımından faydalanmış oldu. Ramazandan sonra da genel merkezimizden bize aktarılacak yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Bu konuda emeği geçen herkese Vartolular adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Aykal ise Kızılay Varto Şube Başkanlığınca kendilerine giyim ve gıda yardımı yapıldığını belirterek, "Bize yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. İlçe başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Eşinin vefat etmesi nedeniyle Gümgüm Mahallesi'nde tek başına yaşayan Selma Apak adlı kadın da, Kızılay'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.