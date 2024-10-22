Klasik Araç Tutkusu Fiberglas Üretimine Dönüştü - Son Dakika
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Genel

Klasik Araç Tutkusu Fiberglas Üretimine Dönüştü

Ümit Marangoz, klasik araç tutkusunu fiberglas araç üretimine dönüştürdü, talep patladı.

22.10.2024 20:48
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Klasik araç tutkusunu işine dönüştürdü, fiberglas araç üretiminde sınır tanımıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da boya ustası Ümit Marangoz, klasik araç tutkusunu fiberglas araç üretimine dönüştürerek büyük bir talep patlaması yaşadı. Yurt içi ve yurt dışından gelen siparişlere yetişmekte zorlandıklarını belirten Marangoz, ürettiği araçların oteller ve film stüdyoları tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Tekirdağ'da boya ustası Ümit Marangoz, klasik araç tutkusunu bir adım ileri taşıyarak fiberglas araç üretimine başladı. Sanayide 15 yıldır faaliyet gösteren Marangoz, sadece görsel amaçla ürettiği araçlar sayesinde büyük bir taleple karşı karşıya kaldı. Marangoz'un ürettiği bu özel araçlar, özellikle oteller, fotoğraf stüdyoları ve film çekimlerinde kullanılmak üzere tercih ediliyor. Marangoz, gelen yoğun talepler nedeniyle üretimde zorlandıklarını ifade ediyor.

"Bu bizim için bir tutku"

Sanayide uzun yıllardır çalışan Ümit Marangoz, klasik araçlara olan tutkusunu şu sözlerle dile getirdi: "15 yıldır boya sektöründeyim, bu iş bizim için bir hastalık haline geldi. Klasik araçların restorasyonuna başladık, kendi görsel araçlarımızı yaparak koleksiyon oluşturduk. Yaklaşık 1 senedir bu işi yapıyorum ve şimdi bu araçları sıfırdan fiberglas malzeme kullanarak kendimiz üretiyoruz. Motor ve şanzıman koymuyoruz, genellikle görsel amaçlı çalışıyoruz."

En çok onlar tercih ediyor

Marangoz, fiberglasla çalışma sürecinin başında ufak tefek denemeler yaptığını, ancak şimdi çok daha detaylı işler ortaya koyduğunu belirtti. Araçların orijinallerine uygun çerçeveler yaparak hem yedek parça hem de komple araç restorasyonuna başladıklarını ifade eden Marangoz, "Bu araçları tamamen fiberglas malzemeden üretip satışa sunuyoruz" dedi. Ürünlerin özellikle Ege Bölgesi'nde oteller, fotoğraf çekim stüdyoları ve galeriler tarafından yoğun ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Marangoz, işlerinin hızla büyüdüğünü ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi. Ürettiği araçların yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Müşteri, aracın istediği bölümünü tasarlamamızı talep ediyor. Örneğin, aracın ön kısmını koltuk haline getiriyoruz ya da karavana dönüştürüyoruz. Türkiye'de bu işi yapan sadece 3-4 kişiyiz. Hem sayımız az hem de üretim bandımız kısıtlı. Ancak özellikle yurt dışından gelen talepler çok fazla. Bu araçları yurt dışına da gönderiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Tekirdağ, Ekonomi, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Klasik Araç Tutkusu Fiberglas Üretimine Dönüştü - Son Dakika

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