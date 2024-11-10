Kocaeli'de İnşaat Ustalarından Atatürk'e Saygı Duruşu

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İnşaat ustalarından metrelerce yükseklikte saygı duruşu

KOCAELİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde Kocaeli'de anıldı. Dilovası ilçesinde çalışan iki usta, inşaatın üzerinde saygı duruşunda bulundu.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, kent protokolü ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Anma programı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafında çelenk sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle birlikte tüm meydanda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi. Programa Kocaeli Milletvekilleri, emniyet ile jandarma teşkilatı, askeri erkan, belediye başkanları ile kaymakamlar da katıldı.

İşçiler inşaatta saygı duruşunda bulundu

Kent genelinde de 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Çalan siren ile kentte adeta hayat durdu. Dilovası ilçesinde çalışan inşaat işçileri de saygı duruşunda bulundu. Ellerinde inşaat malzemeleri ile saygı duruşunun bitmesini bekleyen ustalar, ilginç görüntüler oluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Merkezi'nde spor yapan kadınlar da 10 Kasım'ı unutmadı. Kadınlar spor yatıkları sırada, çalan sirenler ile saygı duruşuna geçti.