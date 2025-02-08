Kocaeli'de Karla Kaplı Alanda Hayvanlar Otlanıyor

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Kara rağmen büyükbaş hayvanlar otlanmaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de yüksek kesimlerde yağan kara rağmen büyükbaş hayvanlar otlanmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yüksek kesimlerde yağan kar, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Görsel şölen oluşturan manzara, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yoğun şekilde başlayan kar etkisini bir süre sonra yitirdi. Büyükbaş hayvanla ise kara rağmen ağaçlık alanda otlanmaya çalıştı.