Köşk Göleti'nde Off-Road Heyecanı

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Vali Çiftçi, buz tutan Köşk Göleti'nde incelemelerde bulundu

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve aileler ile birlikte Yakutiye ilçesi sınırlarında yer alan Köşk Göleti'ne bir gezi düzenledi. Bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi buz tutmuş göletin üzerinde yürüyüş yaptı.

2 bin 500 metre rakımda, yer yer 60 metre derinliğe sahip ve 10 kilometrekarelik bir alana yayılan Köşk Göleti, yoğun kar yağışına rağmen katılımcılara eşsiz bir doğa deneyimi sundu.

Vali Çiftçi, Erzurum'un doğal ve keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerine dikkat çekerek, "Yakutiye ilçemize bağlı Köşk Köyü'nde bulunan Köşk Göleti'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 2500 metre yükseklikte ve göl tamamen donmuş durumda. Ocak ayı itibarıyla buz kalınlığının 1 metreye ulaşması bekleniyor. Bu bölgede off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planlıyoruz" dedi.

Köşk Göleti'nin doğa ve kış sporlarına uygunluğuna vurgu yapan Vali Çiftçi, "Erzurum, geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün macerası severleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" dedi.

Programa; Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik ile eşleri, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı.