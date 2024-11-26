Köyde Mahsur Kalan Vatandaştan Belediye'ye Yardım Çağrısı

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Köyde mahsur kalan vatandaştan belediyeye çağrı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan bir vatandaş, hayvanlarına yem getirmek için kürekle 500 metre yol açması gerektiğini söyleyerek, çektiği video ile belediye yetkililerinden yardım istedi.

İlçeye bağlı Dereşim Mahallesi'nde yaşayan Fatih Şahin, kar yağışının ardından yollarının kapanarak mahsur kaldığını söyledi. Arabası ve motoru da kar altında kalan Şahin, hayvanlarına yem getirmek için kürekle 500 metre yol açması gerektiğini söyleyerek, belediye yetkililerinden yardım istedi.

Mahsur kaldıklarını ve hiçbir şey yapacak durumları olmadığını söyleyen Şahin, "Sayın belediye başkanımız, kar yağdığından dolayı mahsur kaldık. Ben şimdi bu yolu açmak için 500 metre yol açacağım. Hayvanlarımın yemi bitti. Kürekle ben 500 metre yolu nasıl açabilirim? Göründüğü gibi arabam burada mahsur kaldı, motorumuz mahsur kaldı. Hiçbir şey yapacak durumumuz yok. Hayvanlarımızın yemi yok 3-4 gündür. Biz bunu nasıl yapacağız? Buraya gelip biri de açmıyor. Gelen gidiyor. Ben anlamadım bu nasıl iş? 2 binli yıllarda yaşıyoruz ama yaşadığımız çileye, duruma bakın. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.