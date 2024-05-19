Küçükçekmece'de Mert Demir Konserine Vatandaşlar Akın Etti - Son Dakika
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Genel

Küçükçekmece'de Mert Demir Konserine Vatandaşlar Akın Etti

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mert Demir konserine yoğun ilgi oldu. Vatandaşlar, gün boyu süren etkinliklerin ardından Mert Demir'in konseriyle eğlendi.

19.05.2024 23:13
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Küçükçekmece'de 19 mayıs kutlamalarında Mert Demir Konserine vatandaşlar akın etti

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gün boyu birçok etkinlik Mert Demir Konseri son buldu. Konsere vatandaşlar akın etti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Mert Demir konseri düzenlendi. Gün boyu yapılan kortej yürüyüşü ve birçok etkinlik sonrasında vatandaşlar Mert Demir konseri ile doyasıya eğlendi. Programda açıklamalarda bulunan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bugün 19 Mayıs hepimizin en önemli bayramlarından bir tanesi, yani Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız. Bu güzel günleri yaşayabilmemiz için bu özgürlükleri yaşayabilmemiz için oldukça fazla silah arkadaşlarıyla beraber mücadele edip bize tam bağımsız bir ülke bıraktıkları için kendilerinin hatıraları önünde eğiliyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Sizlerle birlikte bu güzel günleri Küçükçekmece'de yaşayabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Burayı doldurmuşsunuz hava biraz soğuk olmasına rağmen tebrik ediyorum sizleri" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Küçükçekmece'de Mert Demir Konserine Vatandaşlar Akın Etti - Son Dakika

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